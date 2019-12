Goodyear nuovo gommista del WTCR

#backtoracing: questo è il motto per uno dei grandi produttori di gomme del mondo, che nel 2020 si unirà al WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo un ritorno sulla scena mondiale del motorsport in estate, Goodyear sarà fornitore ufficiale della serie grazie ad un accordo triennale con FIA ed Eurosport Events.



L'azienda collaborerà con la massima serie turismo, terminata lo scorso weekend in Malesia con Norbert Michelisz a laurearsi Campione.



Gli pneumatici saranno i Goodyear Eagle F1 SuperSport e grazie all'accordo con il promoter Eurosport Events, azienda di Discovery, tornerà a correre in un Mondiale ufficialmente.



Mike Rytokoski, Vice-Presidente e AD marketing di Goodyear Consumer Europe: “Siamo entusiasti di poterci unire ad Eurosport e FIA per fornire le gomme al WTCR. E' il completamento del ritorno al motorsport dopo quello con il FIA World Endurance Championship. Darà modo a Goodyear di stare in contatto coi fan di tutto il pianeta e mostrare le prestazioni delle Eagle F1 SuperSport”.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Diamo il benvenuto a Goodyear nella famiglia del WTCR, ma voglio ringraziare Yokohama per il suo impegno dopo gli anni del FIA World Touring Car Championship che ha fornito prodotti di livello lavorando in modo professionale per 14 anni con noi. Auguriamo al loro staff il meglio per il futuro".



“Goodyear ha una lunga storia di successo nel motorsport e siamo orgogliosi che abbia scelto il WTCR per il suo impegno mondiale. Discovery e Goodyear saranno attivi per far riconoscere a tutti questo marchio nei paddock delle gare con una serie di iniziative molto creative. Non c'è dubbio che Goodyear sarà un partner di prima categoria sul fronte tecnico e commerciale del WTCR”.



L'accordo con Goodyear riporta la memoria agli anni '70 ed '80 di collaborazione con il FIA European Touring Car Championship e la sua fornitura unica per la NASCAR.



Il suo ritorno coincide con il lancio della nuova gomma Goodyear Eagle F1 SuperSport marchiata come ultra-ultra-high-performance (UUHP). Questo pneumatico è già stato indicato come il migliore per il sito Tyre Reviews.

