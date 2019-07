Gran finale dal vivo in Malesia e €25.000 per la nupva stagione di Esports WTCR OSCARO su RaceRoom

Dopo la prima stagione di successo di Esports WTCR OSCARO su RaceRoom nel 2018, la seconda annata si appresta ad iniziare con un gran finale in Malesia e €25.000 in palio per chi gioca al simulatore creato dal promoter Eurosport Events, RaceRoom e Sector3 Studios.

Si incomincia alle 17;30 di oggi con il primo "time attack" online per il campionato Multiplayer che prenderà il via il 18 agosto all'Hungaroring.



Ecco Esports WTCR OSCARO su RaceRoom

La seconda stagione di Esports WTCR OSCARO è di sette eventi per i quattro gironi. Il primo di questi godrà del live streaming sulla pagina Facebook del WTCR e sui canali YouTube e Twitch di RaceRoom. Ci saranno anche quattro qualificazioni per America, Asia e Oceania, con una tappa russa per la prima volta. In totale sono 13 i piloti ad essersi già assicurati un posto per l'evento finale, mentre gli altri otto finalisti saranno decretati nella stagione.



La finalissima si terrà a Kuala Lumpur in dicembre nell'evento conclusivo del WTCR / OSCARO, ossia la WTCR Race of Malaysia al Sepang International Circuit (13-15 dicembre). Il Campione riceverà un equipaggiamento da pilota, con €25.000 in palio come copertura delle spese per i finalisti che dovranno affrontare il viaggio.



Alcuni piloti del WTCR / OSCARO stanno pensando di partecipare al campionato Multiplayer contro altri team e concorrenti. Lo slovacco Bence Bánki è il Campione in carica di Esports WTCR OSCARO su RaceRoom con il suo successo del 2018 al volante della Honda Civic Type R TCR. L'iscrizione ad Esports WTCR OSCARO è gratuita, basta installare sul proprio PC RaceRoom come simulatore di gara e avere un accesso ad internet.



Calendario 2019 di Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship

18 agosto: Hungaroring

25 agosto: Slovakia Ring

8 settembre: Zandvoort

22 settembre: Nürburgring Nordschleife

29 settembre: Suzuka

6 ottobre: Macao

20 October: Sepang



*I Time attack per ogni evento sono già in corso



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Esport continua a crescere nel mondo e ogni giorno raccoglie sempre più fan e partecipanti. Con il WTCR – World Touring Car Cup presented by OSCARO abbiamo già avuto un bel successo e ci serviva una bella versione online della nostra serie per trasmettere passione e interesse, con l'intento di trovare magari i piloti turismo del futuro con i simulatori. Con RaceRoom e Sector3 Studios siamo felici di annunciare che la seconda stagione di Esports WTCR OSCARO, con tutte le 26 macchine e 7 tracciati del calendario, avrà anche un gran finale in Malesia a Kuala Lumpur il 14 dicembre da non perdere".

