Grande copertura TV per il WTCR in Cina

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO avrà una grande copertura TV per il weekend in Cina.

CCTV si occuperà degli highlight e della diretta di Gara 3 sul canale CCTV 5. E' la prima volta che un Mondiale Turismo FIA viene trasmesso live sulla emittente locale dopo che lo scorso anno la WTCR Race of China-Wuhan fu mandata in onda tramite highlights. Lynk & Co è invece il primo marchio cinese ad aver vinto nella serie con Thed Björk in Marocco, mentre l'idolo locale Ma Qinghua si è imposto in Slovacchia.



L'impegno di Tencent

A conferma dell'impegno verso la serie, la piattaforma streaming Tencent (leader con 1 milione di utenti) ha raggiunto un accordo con il promoter Eurosport Events per trasmettere dal Ningbo International Speedpark la WTCR Race of China con entrambe le qualifiche e interviste speciali.



Per Tencent è una novità importante che potrà dare l'opportunità ai fan locali di godersi Lynk & Co e Ma Qinghua (pilota del Team Mulsanne con l'Alfa Romeo). Sulle 03 TCR invece saliranno Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller ed Andy Priaulx.



Il WTCR prosegue anche su Max on Huya, canale satellitare automobilistico disponibile in 350 paesi che manderà le gare 1 e 2 in leggera differita, mentre Gara 3 sarà in diretta. Anche Max è disponibile in streaming con 100 milioni di utenze nel 2018.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "La WTCR Race of China avrà una copertura TV mai vista prima grazie a quattro accordi diversi per vederla in chiaro e in streaming. Solo la F1 nel motorsport ha qualcosa del genere e c'è grande attesa per vedere in azione i cinesi di Lynk & Co e Ma Qinghua, sarà un weekend entusiasmante".



La WTCR Race of China dà il via alla parte asiatica finale della serie con 11 piloti diversi capaci di vincere fino ad oggi su sette auto differenti.



Copertura della WTCR Race of China



TV

CCTV 5: Highlights e diretta di Gara 3

Max: Differita di Gara 1, diretta di Gara 2 e 3



Digitale:

Tencent: Diretta di Qualifica 1 e 2, Gara 1, 2 e 3.

Huya: Diretta di Gara 1, 2 e 3

