Il Sepang International Circuit ospiterà l'ultimo round del WTCR / OSCARO il 13-15 dicembre e l'evento sarà visibile in tutto il mondo grazie alle collaborazioni che Eurosport Events ha in Europa, Nord e Sud America, Asia con Cina, Giappone e Malesia.

La maggior parte degli accordi sono stati siglati ad inizio anno, come quelli con MotorTrend in Nord America ed M4 Sports in Ungheria. MotorTrend trasmetterà anche nel Regno Unito per la prima volta e lo farà anche per tutto il 2020.



M4 Sports e Fox Sports Latin America continueranno a seguire il duello tra i rispettivi idoli, Norbert Michelisz ed Esteban Guerrieri, con approfondimenti da Sepang.



WTCR Race of Malaysia, dove vederla



Astro (Malesia): Qualifiche e Gare

Eurosport (Europa, Asia): Gare (Seconda Qualifica e Gare su Eurosport Player)

Fox Sports (America Latina): Qualifiche e Gare

J SPORTS (Giappone): Gare

Max Channel (Cina): Gara 3

M4 Sports (Ungheria): Qualifiche e Gare

Motorsport.tv (Europa, Africa, Asia): Seconda Qualificha e Gare*

MotorTrend (UK): Qualifiche e Gare

MotorTrend (USA): Qualifiche e Gare

RTBF Auvio (Belgio): Gare

Tencent (Cina): Qualifiche e Gare



Gli Highlights della WTCR Race of Malaysia su:



Bein Sports (Medio Oriente e Nord Africa)

Fox Asia

Fox Brazil

Kanal 9 (Svezia)

Motowizja (Polonia)

Motorsport TV (Russia)

RTL (Olanda)

Three (Nuova Zelanda)

2M (Marocco)



TV3 Malaysia e RTM (Radio TV della Malesia) seguiranno gli eventi di Sepang, dove la Races of Malaysia è il festival del motorsport che comprende anche la 8h di Sepang del FIM Endurance World Championship, che godrà anch'essa di molta copertura TV.



*Escluse Cina, Giappone, Ungheria e Russia

The post Grande copertura TV per il WTCR in Malesia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.