Grande prova per Azcona in Spagna

Mikel Azcona lo scorso weekend è stato protagonista del campionato endurance spagnolo (CER).

In attesa di riprendere gli impegni nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con la PWR Racing, lo spagnolo ed Evgeni Leonov hanno condotto la loro Cupra alla vittoria al Motorland Aragón.



Per il 22enne ora ci sarà la sfida con il mitico Nürburgring Nordschleife, teatro della WTCR Race of Germany del 20-22 giugno.

