Grandi motivazioni al team Munnich

In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport c'è grandissima motivazione per il prosieguo della stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Esteban Guerrieri è in testa al campionato con due vittorie all'attivo, mentre il suo compagno di squadra Néstor Girolami è sesto, in attesa di andare in Cina per le gare del 13-15 settembre.



Il Team Manager, Dominik Greiner, si è detto soddisfatto di quanto stanno facendo gli argentini con le Honda Civic Type R TCR: "Siamo primi fra i piloti e i team, è fantastico perché i nostri ragazzi stanno lavorando duramente per tutto l'anno per tenere questa posizione. Abbiamo avuto qualche problema tecnico che a Vila Real ci è costato sicuramente dei punti, ma abbiamo recuperato e l'obiettivo è presentarsi in Asia ancora più forti. Essere leader è una grande motivazione per tutti".

