Dominik Greiner è tornato a parlare del finale del 2019, quando la sua ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha perso in Malesia i titoli piloti e team del WTCR – FIA World Touring Cup per un soffio.

La squadra tedesca ha puntato tutto su Esteban Guerrieri, che però è stato battuto da Norbert Michelisz, mentre il team portacolori di Honda si è classificato terzo.



"Abbiamo compiuto questo sforzo perché crediamo in questa serie e che possa darci un ritorno a noi e ai nostri partner - dice Greiner, che sarà con la sua squadra in pista nel 2020 con le Honda - L'obiettivo è vincere, chiaramente. Ci siamo andati molto vicini l'anno scorso, ma in Malesia è andata male. Siamo comunque tornati a casa a testa altissima e cominceremo la stagione con rinnovate motivazioni. I meccanici nel 2019 hanno fatto un lavoro fantastico e stiamo operando rapidamente per mettere a posto le macchine in tempo per i primi test di questo mese. Ringrazio tutti coloro che si stanno dando da fare perché ci presentiamo in forma alla prima gara del 2020".

The post Greiner: “Il finale del 2019 ci ha dato grandi motivazioni” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.