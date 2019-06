Guerrieri ancora davanti a metà della #RoadToMalaysia

Esteban Guerrieri è leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quando siamo arrivati a metà della stagione 2019.

Con il podio conquistato nella WTCR Race of Germany, l'argentino si ritrova con 45 punti di margine sugli inseguitori a 175 giorni dall'ultimo evento che si svolgerà sul Sepang International Circuit in Malesia.



Guerrieri ha vinto Gara 1 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco e sul Nürburgring Nordschleife si è preso un secondo e un terzo posto partendo dalla DHL Pole Position in Gara 1.



“E' stato di fatto un buon weekend per me - ha detto il pilota della Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Ringrazio chi è venuto dal Giappone per incontrarci e sostenerci da Honda, è bello condividere queste esperienze assieme e vediamo di essere competitivi su ogni pista, ecco perché siamo qui. Dobbiamo mantenere l'attenzione sul compensation weight. Non sarà semplice, ma lotteremo per mantenere la vetta".

