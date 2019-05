Esteban Guerrieri è finito in testacoda nelle FP2 allo Slovakia Ring.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si è girato con la sua Honda Civic Type R TCR proprio all'ultimo tentativo.



“Ho messo due ruote sull'erba e siccome ero pesante il posteriore si è scomposto facendomi girare - ha detto l'argentino - Stavo spingendo per chiudere bene il giro e capire dove potevo piazzarmi, ora dovremo migliorare".



Le Honda di Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi hanno 60kg di zavorra che le stanno penalizzando nella WTCR Race of Slovakia.



"Sembra proprio così, lo si sente molto sui rettilinei e qui non saremo così forti".

The post Guerrieri cerca il limite appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.