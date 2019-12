Guerrieri e Michelisz fra i miglior 50 piloti del mondo

Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz sono stati inseriti nella classifica dei 50 piloti migliori del mondo secondo la classifica stilata da Autosport.

Il Vice Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è stato piazzato al 48° posto, mentre il Campione ungherese al 44°.



Nella Top50 ci sono nomi di F1, WEC, DTM, Super GT, IndyCar, NASCAR e World Rallycross.



Cliccate qui per vedere il resoconto di Autosport su Guerrieri



Cliccate qui per vedere il resoconto di Autosport su Michelisz

