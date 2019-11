Esteban Guerrieri resta in corsa per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo essere riuscito a chiudere a punti a Macao.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sul Circuito da Guia aveva ottenuto solamente il 13° tempo nella Prima Qualifica, poi è stato retrocesso in fondo per la sostituzione del motore.



In Gara 2 e 3 si è difeso terminando in Top10 e questo lo tiene a -9 da Norbert Michelisz prima di volare in Malesia.



"Domenica ho salvato il salvabile, per cui ringrazio il team. Il set-up è stato cambiato perché non mi trovavo bene e le cose sono migliorate molto. L'auto al "Mandarin" era più stabile e veloce, cosa molto importante perché era il punto dove dovevo difendermi. Era l'unico modo per prendere punti e ci sono riuscito, ora sono a -9 da Michelisz in classifica quando manca solo la Malesia. Il mio obiettivo era restare in lizza e ci sono riuscito", ha detto l'argentino.



Il Team Manager della squadra tedesca, Dominik Greiner, ha aggiunto: "Sabato non siamo riusciti ad essere in una situazione buona, mentre domenica Esteban ha preso punti importanti che ora lo vedono secondo a -9 in classifica, per cui tutto è aperto in vista di Sepang. Torniamo a casa con due auto integre, cosa che a Macao non è affatto garantita. Il disastro è sempre in agguato, ma è andata bene".

The post Guerrieri: “Ho salvato il salvabile” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.