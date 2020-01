Guerrieri: “Il 2020 può essere il mio anno”

Esteban Guerrieri è convinto che nel 2020 potrà lottare ancora per il titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'argentino ha perso contro Norbert Michelisz al Sepang International Circuit nel round della Malesia a dicembre la corona 2019, ma dopo la conferma da parte di Honda Racing (che ha rinnovato lui, Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi), le motivazioni sono ancor più elevate.



"Dopo un fantastico 2019, sono entusiasta di poter restare in Honda anche nel 2020 e sento che possiamo lottare per il titolo, perso per un soffio ancora una volta - ha dichiarato Guerrieri - La Civic Type R TCR è una macchina fantastica sotto tanti punti di vista e non vedo l'ora di rimettermi al volante per i test".

