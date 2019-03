Guerrieri il più veloce nel primo giorno di test ufficiali del WTCR

Esteban Guerrieri ha centrato il miglior tempo nei test ufficiali del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sul Circuit de Barcelona-Catalunya.

L'argentino ha fermato il cronometro sull'1'54"531 al volante della Honda Civic Type R TCR.



“E' stata una giornata utile - ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Abbiamo potuto testare in condizioni di qualifica e gara, incontrando anche qualche problemino come alla sospensione anteriore. Meglio ora che in gara. Nel mio unico run del mattino ho provato la simulazione di qualifica spingendo al massimo e alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Ci sono ancora cose da migliorare, dobbiamo sederci e analizzare tutto. Le sensazioni sono buone, anche sul set-up, siamo messi bene".



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) ha concluso secondo con il tempo di 1'55"231 sulla sua RS 3 LMS.



Terzo c'è Kevin Ceccon con la Alfa Romeo Giulietta del Team Mulsanne, poi le Audi di Gordon Shedden e Niels Langeveld, e la Honda di Attila Tassi.



Rob Huff (SLR VW Motorsport) è settimo al volante della Volkswagen Golf GTI TCR, poi abbiamo Ma Qing Hua, Tom Coronel (migliore delle Cupra) e Mehdi Bennani.



I test continueranno domani in attesa della WTCR Race of Morocco del 5-7 aprile.

