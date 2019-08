Guerrieri: “La lotta per il titolo del WTCR è apertissima”

Esteban Guerrieri è leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quando mancano 12 gare al termine della stagione 2019.

Il pilota della Honda-ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha 24 punti di vantaggio su Norbert Michelisz in attesa di recarsi in Asia per i quattro eventi finali dell'anno, dove i punti in palio saranno 340 e la lotta per il titolo piloti si infuocherà fino al round conclusivo, la WTCR Race of Malaysia del 13-15 dicembre.



“Non posso sottovalutare i miei avversari - ha detto Guerrieri - Sono tutti in corsa e hanno già dimostrato di saper vincere, la differenza è minima. In tutti i casi, meglio essere preda che cacciatore. Il mio obiettivo è presentarmi pronto e giocarmi il titolo all'ultima gara. Spero di essere ancora in questa posizione nel momento decisivo, per ora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ci sono tante piccole cose che possono ancora fare la differenza".



La WTCR Race of China si svolgerà al Ningbo International Speedpark il 13-15 settembre.

