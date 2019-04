Guerrieri punta a ripetersi

Esteban Guerrieri spera di poter ripetere buoni risultati anche nel prossimo evento del WTCR / OSCARO che si terrà all'Hungaroring il 26-28 aprile.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport aveva vinto nella WTCR Race of Hungary dello scorso anno e reduce dal successo del Marocco punta a fare il bis.



“In Marocco abbiamo ottenuto un grande risultato e mostrato i miglioramenti fatti sulla Civic Type R TCR con i test - ha detto l'argentino - La macchina è stata forte per tutto il weekend prendendo tanti punti e all'Hungaroring avremo una pista diversa con curve più lunghe che consumeranno le gomme più velocemente. Comunque è adatta alla Honda, lo scorso anno facemmo doppietta e spero di poter ripetermi".



Guerrieri attualmente è secondo a -5 da Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) nella classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

