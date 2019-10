Guerrieri ricorda Senna prima di Suzuka

Esteban Guerrieri ricorda Ayrton Senna, suo idolo che lo ha ispirato nella carriera nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si appresta ad affrontare la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan di Suzuka (25-27 ottobre) con la sua Honda.



“E' chiaramente un privilegio essere pilota Honda in questo evento - ha detto l'argentino - Mi ricordo Ayrton Senna, ho visto una sua intervista del 1992 quando era pilota Honda, nella quale esprimeva il suo orgoglio e gratitudine dell'essere nella famiglia giapponese in occasione del GP di F1. Correre a Suzuka da portacolori Honda è emozionante anche per me, oltre che una grande sfida".



Guerrieri in Cina ha perso la leadership a vantaggio di Norbert Michelisz, volato a +15 in classifica.



“E' stato un weekend terribile, ora bisogna dimenticarlo e pensare a Suzuka per riscattarsi".

