Guerrieri sempre leader della #RoadToMalaysia

Esteban Guerrieri continua ad essere leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è in testa alla #RoadToMalaysia con un margine di +25 punti su Norbert Michelisz, che a Vila Real si era presentato con un -45.



“E' stata una giornata agrodolce - ha detto l'argentino - Ci siamo svegliati con la terribile notizia della scomparsa del meccanico dei nostri amici di Cyan Racing e i miei pensieri vanno a loro in un momento così difficile. Volevamo la Top10 in qualifica e ci siamo riusciti grazie ai miglioramenti sulla macchina nella notte. Ho veramente guidato al limite nella Seconda Qualifica e mi sono guadagnato la prima fila per Gara 2, dove sono salito sul podio".

