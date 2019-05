Esteban Guerrieri si aggiudica la DHL Pole Position per Gara 2 della WTCR Race of Netherlands a Zandvoort.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha piazzato decima la sua Honda Civic Type R TCR in Q2.



“E' un risultato importante, anche se ci ha rimesso Néstor Girolami - ha detto l'argentino - Eravamo molto vicini e ho fatto del mio meglio per approfittare della situazione. Sono stato abbastanza fortunato e cercherò di non buttare via nulla".



Al suo fianco ci sarà la Volkswagen di Benjamin Leuchter, con dietro la Golf del suo compagno Johan Kristoffersson e Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team).

The post Guerrieri si aggiudica la DHL Pole per Gara 2 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.