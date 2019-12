Guerrieri si complimenta con Michelisz e punta a rifarsi

Esteban Guerrieri ha subito fatto i complimenti a Norbert Michelisz, nuovo Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si è battuto fino alla fine per il titolo con la sua Honda Civic Type R TCR, ma a Sepang ha avuto la meglio il rivale ungherese.



"Prima di tutto voglio fare i complimenti a Michelisz perché è un ragazzo corretto e velocissimo col quale ho combattuto per tutto l'anno divertendomi molto, sono felice per lui", dice Guerrieri.



"Cosa dire, a volte la vita è così. Posso ritenermi orgoglioso di essere qui come uno che ha lottato per il titolo Mondiale e dico grazie per quello che ho. Purtroppo Azcona mi ha tamponato e sono finito nell'erba, che ha tappato completamente il radiatore. Mi sono dovuto fermare ai box per toglierla, ho dato tutto quello che avevo in questo weekend fino all'ultimo giro e me la sono goduta. E' chiaro che ci sia delusione per aver perso il campionato, ma c'è sempre un modo per rifarsi e arriverà anche per me".

