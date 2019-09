Esteban Guerrieri ha visto trasformarsi in una giornata da incubo il sabato della WTCR Race of China.

Il leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO era partito in Gara 1 con 22 punti di vantaggio su Norbert Michelisz al Ningo International Speedpark, ma qualcosa è andato storto in griglia.



“Ero 12° e volevo raggiungere la Top10 - spiega il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Ho messo i guanti per iniziare il giro di formazione, ma involontariamente ho toccato con le nocche il tastodell'estintore, che è partito!"



“I ragazzi del team hanno fatto un gran lavoro nel ripulire la macchina, ma ho dovuto partire dalla pitlane e anche se ho recuperato posizioni, non ho preso alcun punto e ora il vantaggio in classifica si è ridotto. Domani sarà una giornata importante".

The post Guerrieri si vede ridurre il vantaggio da un… estintore! appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.