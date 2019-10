Guerrieri torna leader della #RoadToMalaysia con l’aiuto di Monteiro

Esteban Guerrieri è leader della #RoadToMalaysia con 6 punti di vantaggio dopo il successo conquistato a Suzuka con l'aiuto di Tiago Monteiro.

Il portoghese in Gara 3 era secondo, ma avendo dietro il suo collega della Honda lo ha fatto passare, consentendogli di guadagnare sul rivale Norbert Michelisz.



“Sono felicissimo di essere tornato in lizza per il titolo - ha detto il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - C'è ancora tanta strada da fare, ma siamo stati consistenti e abbiamo preso più punti dei nostri rivali in questo weekend. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto dal team viste le difficoltà di Gara 2. Ringrazio Tiago per avermi fatto passare, per Honda Racing è importante che uno di noi vinca il titolo".



Monteiro ha aggiunto: "Lui è un pilota Honda come me, sono d'accordo per i giochi di squadra non essendo in lotta per il campionato, quindi lo aiuto volentieri".

