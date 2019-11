Guerrieri vuole il riscatto

Esteban Guerrieri si presenterà alla Seconda Qualifica della WTCR Race of Macau con un motore nuovo per la sua Honda Civic Type R TCR.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si è ritrovato solamente 13° nella prima sessione cronometrata e i suoi meccanici hanno deciso di cambiare il motore della sua Honda, scivolando quindi in fondo allo schieramento di Gara 1.



“Rispetto alle altre Honda abbiamo perso potenza, per cui abbiamo voluto mettere una unità fresca per massimizzare le chance di punti nella Q2 - ha detto l'argentino, leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO - Sarà difficile partire dal fondo, ma lavoriamo per domenica e vediamo come va".

