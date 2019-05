Haglöf bloccato nella mischia

Daniel Haglöf ha perso una potenziale Top5 in Gara 1 della WTCR Race of Slovakia per i troppi danni riportati dalla sua Cupra.

Il pilota della PWR Racing allo Slovakia Ring è stato protagonista di collisioni multiple che lo hanno privato di un bel risultato.



“Sono rimasto bloccato tra Jean-Karl Vernay e Nicky Catsburg all'uscita della curva 3 e nel contatto si è danneggiata l'anteriore destra - spiega lo svedese - Ho provato a tenere la posizione, ma era durissima curvare a sinistra ed avere velocità mi sono trovato a centro gruppo sperando di riuscire ad arrivare a punti, ma non ci sono riuscito. I danni hanno rovinato anche le gomme e quindi sono giunto 19°".

