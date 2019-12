Haglof: “Il 2019 nel WTCR è stato assurdo per la PWR”

Daniel Haglöf, pilota e proprietario della PWR Racing, ha commentato quello che è stato il suo primo anno nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

La squadra svedese era al debutto nella serie, ma nonostante ciò ha centrato risultati incredibili, come la vittoria di Mikel Azcona in Portogallo e gli altri quattro podi, fra cui quello di Haglöf in Ungheria.



“Sono estremamente orgoglioso di tutto il team e sono grato a chi ci ha supportato in questa prima nostra stagione internazionale - ha dichiarato Haglöf - E' stata assurda per tutti, abbiamo viaggiato per il mondo con le due CUPRA TCR, mentre altre tre sono rimaste a casa per il TCR Scandinavia, dove Robert Dahlgren si è laureato Campione. Sono più che contento degli sforzi di ognuno di noi. Correre nel WTCR al fianco di Mikel è stato fantastico, è un ragazzo ottimo anche fuori dalla pista. Ora ci godiamo le meritate vacanze prima di ricominciare".

