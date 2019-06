Haglöf si complimenta col suo team per le due auto aggiustate

Daniel Haglöf ha fatto i complimenti alla sua PWR Racing per aver messo a posto la propria macchina e quella di Mikel Azcona in tempo per correre le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO al Nürburgring Nordschleife.

Lo spagnolo era andato a sbattere nel corso della prima qualifica, mentre lo svedese ha fatto uguale nella seconda; con un ottima operazione, la squadra ha sistemato entrambe le Cupra.



“Il team ha avuto tanto lavoro da fare, ma per fortuna abbiamo ottimi ragazzi - ha detto Haglöf - hanno riparato la macchina di Mikel per la Seconda Qualifica, seppur non perfettamente da essere competitivo, ma così abbiamo potuto correre Gara 1. Imparare il Nordschleife è sempre duro e questo lo è stato ancora di più".



Azcona ha poi finito 18°, mentre Haglöf si è dovuto ritirare per un incidente con Gordon Shedden (Leopard Racing Team Audi Sport), il quale è stato punito con -5 posizioni sulla griglia di Gara 2.

