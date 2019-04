Daniel Haglöf è salito per la prima volta sul podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Lo svedese si è piazzato terzo in Gara 2 all'Hungaroring, pista che non aveva mai visto prima e che ha provato a scoprire con la sua Cupra.



“E' surreale, non posso credere di essere salito sul podio, è assurdo! - ha detto Haglöf - Erano condizioni di umido e molto difficili, per la prima volta ho guidato qui e non sapevo cosa aspettarmi. I primi giri sono stati davvero spiacevoli, poi mi sono calmato e ho trovato il ritmo giusto. Sono anche felicissimo del quarto posto ottenuto da Mikel Azcona, per la PWR Racing è veramente un risultato incredibile".

The post Haglöf: “Un primo podio surreale” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.