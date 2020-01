Honda continua con il suo quartetto WTCR

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi continueranno a correre come piloti di Honda Racing per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il quartetto è stato confermato per i prossimi 10 eventi dell'anno al volante delle Honda Civic Type R, auto che recentemente ha vinto il premio come miglior TCR del mondo con 14 titoli vinti e 65 successi centrati.



Honda Racing darà come sempre il suo sostegno ai propri concorrenti, in attesa di sapere quali saranno i team che li seguiranno.



Girolami, 30enne argentino, è reduce dalla sua prima stagione nella serie con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con cui ha chiuso settimo in classifica piloti. Il suo compagno di squadra Guerrieri, 34 anni, ha invece combattuto per il titolo fino all'ultimo round di Sepang, perdendo il braccio di ferro contro Norbert Michelisz.



Il 43enne Monteiro era invece rientrato stabilmente nel 2019 dopo aver saltato l'intera annata precedente a causa dell'incidente occorsogli a fine 2017. Il portoghese è stato portacolori di KCMG con successo in Portogallo, affiancando il giovane ungherese Tassi, autore della DHL Pole Position a Vila Real.

