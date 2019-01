In attesa di ricominciare con il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, Rob Huff correrà in TCR Malaysia a Sepang in questo weekend.

L'inglese sarà in azione sul tracciato di Kuala Lumpur (dove avremo il gran finale del WTCR / OSCARO) con la Volkswagen Golf GTI TCR del Teamwork Motorsport.



"E' una opportunità fantastica poter correre con il TeamWork Motorsport, squadra per la quale ho lavorato dietro le quinte per anni - ha dichiarato Huff - Quando vinsi il titolo WTCC nel 2012 incontrai Alex Hui e Sunny Wong a Macao e diventammo amici, per cui condividemmo alcuni progetti con loro. Sono due mesi che non corro e andare in Malesia è molto bello, spero di ottenere un bel risultato".



Nel 2019 Huff continuerà nel Mondiale con la Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing assieme a Mehdi Bennani e Johan Kristoffersson.

The post Huff a Sepang per vincere appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.