Rob Huff pensa positivo per il prosieguo di stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo una buona WTCR Race of Netherlands.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha cominciato il 2019 in salita, ma a Zandvoort ci sono stati miglioramenti per la sua Volkswagen.



“In Slovacchia non siamo riusciti ad ottenere nulla, mentre qui il passo era buono e sono contento. Abbiamo avuto sfortuna per via dei problemi al motore sabato, poi per la Top10 persa in qualifica che ha girato male il weekend".



"Prima del Nürburgring faremo una pausa che ci servirà per resettare tutto, poi speriamo che tutto si sistemi appena torneremo in pista. Se potremo lottare per la vittoria, torneremo in corsa anche per il campionato. Ci sono ancora 680 punti disponibili e 7 mesi, c'è tutto il tempo".

The post Huff: “C’è tutto il tempo” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.