Huff: “Ci serve un altro passo avanti”

Rob Huff è convinto che si debba lavorare ancora molto sulla Volkswagen Golf GTI per renderla vincente nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing, assieme ai suoi compagni Mehdi Bennani, Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter, tha sofferto parecchio in queste prime gare dell'anno, ma dopo i miglioramenti della WTCR Race of Hungary che hanno fatto vincere ad Huff il TAG Heuer Best Lap Trophy e tornare a casa con un settimo posto, c'è la convinzione di poter crescere.



“Abbiamo fatto degli ottimi progressi, non siamo ancora esattamente dove vorremmo perché abbiamo lottato molto per il settimo posto, ma ultimamente va così - ha detto l'inglese - Dobbiamo alzare l'asticella come abbiamo fatto dopo Marrakech, fare un altro passo avanti allo Slovakia Ring, che nel 2018 era stata una pista pessima per noi. Sono felice di come lavora il team e di quel che è stato fatto sulla macchina in Ungheria".



"Lo Slovakia Ring è probabilmente una delle piste più tecniche, ma il giro è lungo e fantastico e si può trovare subito un bel ritmo. Quando percorri ogni variante bene allora capisci che è stato fatto un buon lavoro perché è molto impegnativo per un pilota. E' facile sbagliare quando si spinge al massimo".

