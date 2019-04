Huff crede nel lavoro della SLR

Rob Huff è convinto che le Volkswagen Golf GTI TCR possano tornare a vincere nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Tutti i piloti della Sébastien Loeb Racing hanno sofferto nella WTCR AFRIQUIAR Race of Morocco, nonostante Mehdi Bennani abbia comunque mostrato un buon passo.



“A Marrakech non è andata bene per noi - ha detto Huff - Abbiamo cambiato parecchie cose sulla macchina rispetto allo scorso anno e qualcosa non è andato bene, per cui il team sta provando a lavorare nella giusta direzione. Siamo riusciti a prendere alcuni punti, il che è buono, ma dobbiamo aspettare per vedere risultati. Credo molto nella SLR e in Volkswagen e sono convinto che ci rifaremo".

