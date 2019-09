Huff è il miglior pilota Volkswagen in Cina

Rob Huff ha rimontato dal 20° al 7° posto in Gara 2 della WTCR Race of China risultando il migliore delle Volkswagen.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing era già riuscito a risalire dal 17° al 10° posto in Gara 1 con la sua Golf GTI TCR e si è ripetuto anche domenica.



“E' stato un weekend duro, ma siamo riusciti a tornare a casa con buoni risultati - ha detto l'inglese - Questo è un bel segnale del nostro potenziale, ma dobbiamo qualificarci meglio".



Johan Kristoffersson si era qualificato quinto sabato e ha terminato per due volte in Top10, mentre Benjamin Leuchter è rimasto a mani vuote per via del 18° posto in Gara 1 e dell'incidente di Gara 2 che gli ha fatto saltare anche il terzo round.



Mehdi Bennani al Ningbo International Speedpark è stato autore di un 11° posto come miglior piazzamento.

