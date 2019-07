Huff il migliore delle Volkswagen in Portogallo

Rob Huff è stato il migliore dei piloti Volkswagen nelle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Vila Real.

L'inglese si è piazzato quarto in Gara 1, settimo in Gara 2 e quinto in Gara 3 portando 36 punti alla SLR VW Motorsport, ritrovandosi 13° in classifica piloti.



In Portogallo qualche punto lo hanno preso pure i suoi compagni Mehdi Bennani, Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter.

