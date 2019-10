Huff: “In Giappone non ci sarà tempo per respirare”

Rob Huff è convinto che nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan del Suzuka Circuit East Course ci sarà parecchio da fare, senza possibilità di relax.

I 2,243km della parte breve del tracciato giapponese sono ben noti al pilota della Sébastien Loeb Racing, mentre i suoi compagni di squadra Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter non li hanno mai visti. Invece, anche Mehdi Bennani ha già avuto modo di corrervi e sa cosa lo attende.



“E' un circuito che richiede una bella intensità e sarà divertente per noi e per i fan - ha detto l'inglese - Non c'è assolutamente tempo per respirare e chi siederà in tribuna vedrà praticamente la maggior parte del tracciato".



Huff sta ancora andando a caccia della prima vittoria con la Volkswagen e il direttore della Casa tedesca, Sven Smeets, punta ad un cambio di tendenza in questo weekend.



“Abbiamo ottimi ricordi di Suzuka, Rob Huff nel 2018 dimostrò la competitività della Golf GTI TCR vincendo Gara 2. Oggi siamo su un tracciato diverso come layout, ma sono convinto che assieme alla Sébastien Loeb Racing, saremo in grado di lottare per il successo".

