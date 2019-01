Huff si carica in Malesia ottenendo la pole

Rob Huff ha centrato la pole position nelle qualifiche della TCR Malaysia Series a Sepang.

Al volante della Volkswagen Golf GTI TCR del Teamwork Motorsport, l'inglese ha battuto Luca Engstler sul tracciato che ospiterà il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



Il giovane tedesco ha poi vinto le due gare della domenica, con Huff che è arrivato 2° e 5°.



"E' stato un grande weekend nel quale ho dovuto imparare molto, mentre qui Luca aveva già corso - ha detto il pilota della Sébastien Loeb Racing - L'auto era grandiosa, quando ho messo le gomme nuove in qualifica sapevo che avrei potuto prendere la pole position ed è stata una giornata lunga dato che abbiamo girato fino a sera".



“Il bilanciamento per la gara non era ottimale, il Balance of Performance non è cambiato dallo scorso anno e abbiamo caricato anche i soliti 20kg destinati al debuttante. La Hyundai è stata davanti e non è una sorpresa, in un paio di occasioni ho provato a superarla, ma poi mi sono concentrato nel finire senza fare danni".



“In Gara 2 non avevo mai visto un meteo del genere, forse solo in Cina due anni fa. E' stato giusto non cominciare la gara subito quando previsto, ma il passo non era gran che dato che non avevamo provato sul bagnato. Trovare il set-up era una scommessa e infatti non l'ho azzeccato, per cui mi sono dovuto accontentare del quinto posto. Comunque è stato un buon weekend dove mi sono divertito a lavorare per il Teamwork Motorsport, non vedo l'ora di tornare qui per il finale del WTCR".

