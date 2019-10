Huff torna finalmente sul podio

Rob Huff ha conquistato il suo primo podio stagionale nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO grazie al secondo posto in Gara 2 a Suzuka.

Al volante della Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing, l'inglese ha insidiato per 24 giri Norbert Michelisz, dovendosi però accodare al pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse.



“Sono partito bene e ho provato a superare Norbi, ma alla fine non ci sono riuscito. E’ il miglior risultato dell’anno per me, abbiamo provato a fare di più, ma era impossibile battere questi ragazzi. Quando senti di avere una chance cerchi di sfruttarla, purtroppo qui non c’erano molte opportunità di superare. Non ero abbastanza veloce, ma non volevo nemmeno correre il rischio di rovinare la lotta per il titolo a qualcuno, in questo caso Norbi. Sono sul podio e ho preso una coppa, quindi sono contento”, ha detto Huff.

