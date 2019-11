Rob Huff ha centrato la vittoria nel China Touring Car Championship a Shanghai ieri, mentre Hafizh Syahrin ha iniziato a prepararsi in vista del suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

La stella della MotoGP - che sarà al via della WTCR Race of Malaysia - ha preso parte alla Sepang 1000km Endurance Race (S1K) con una Toyota Vios condivisa con Bradley Benedict Anthony ed Alister Yoong, ma la sua avventura si è conclusa anzitempo per via di un incidente alla curva 4 di Anthony.



Per Huff, invece, è arrivata la pole position, vittoria e la rimonta dal 14° al 2° posto nel weekend del turismo cinese al volante della Volkswagen Lamando GTS del team SAIC Volkswagen 333 Racing, in attesa di tornare in azione al Sepang International Circuit (12-15 dicembre) con la Golf GTI della SLR VW Motorsport.



Frédéric Vervisch era in gara nell'Intercontinental GT Challenge a Kyalami, ma il belga ha perso la vittoria a causa di un drive-through e di una foratura che hanno fatto scivolare lui e i suoi colleghi Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor in undicesima posizione.

The post Huff vince in Cina, Syahrin impara in Malesia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.