Rob Huff porterà l'esperienza del WTCR – FIA World Touring Car Cup in Scandinavia, dove prenderà parte alla stagione 2020 del TCR locale.

Il Campione FIA WTCC 2012 ha raggiunto un accordo con la Lestrup Racing per guidare la Volkswagen Golf GTI TCR in sei eventi del campionato STCC.



“Alcuni miei colleghi del Mondiale hanno già corso qui e mi hanno detto che il livello è molto elevato, per cui sarà entusiasmante essere su questa griglia - ha detto l'inglese - Il Lestrup Racing Team è una squadra fantastica e so che puntano in alto quest'anno, dunque il mio obiettivo è portare la mia esperienza nello sviluppo della Volkswagen Golf GTI TCR per sfruttarne il potenziale ed essere ai vertici. Non conosco nessun circuito del calendario, è una sfida impegnativa ed entusiasmante allo stesso tempo. Avrò poco tempo per impararli e me la vedrò con gente che in TCR Scandinavia ha corso per anni, ma sono prontissimo per affrontare questo 2020".



Il primo round si terrà al Ring Knutstorp, in Svezia, il 15-16 maggio.

The post Huff vola in Scandinavia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.