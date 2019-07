Huff: “Vorrei solo essere meno sfortunato”

Rob Huff ha spiegato cosa lo ha fermato nel finale delle qualifiche della WTCR Race of Portugal.

L'inglese stava lottando per la DHL Pole Position, ma saltando su un cordolo ha rotto il semiasse della sua Volkswagen Golf GTI TCR dovendosi fermare in pista e al 4° posto a 0"507 dal poleman Norbert Michelisz.



“Sono stato troppo aggressivo - spiega il pilota della SLR VW Motorsport - E' un peccato perché ero in lotta per la pole. Norbi alla fine ce l'ha fatta ed è bello perché va sempre forte e ama i cittadini come me. Sono deluso, non sto chiedendo fortuna, ma solo di essere meno sfortunato perché anche qui è stato così. La cosa positiva è che siamo forti e l'auto va bene, per cui non è la fine del mondo".

