Hungaroring, un bel test per le Alfa Romeo del Team Mulsanne

Le Alfa Romeo del Team Mulsanne saranno chiamate a mostrare il loro potenziale nel weekend della WTCR Race of Hungary.

Kevin Ceccon e Ma Qing Hua hanno chiuso entrambi in Top10 nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco e all'Hungaroring troveranno un layout più tradizionale



“Da Marrakech a Budapest nella mia vita sono cambiate tante cose, ma non certo l’attenzione con cui ho seguito i lavori in azienda. Sia Kevin che Ma in Marocco hanno fatto un grande lavoro, ma siamo consapevoli di aver ancora degli aspetti da migliorare, ed è quello su cui ci siamo concentrati nelle scorse settimane. L’Hungaroring non è mai stato il nostro circuito preferito dal punto di vista tecnico, perché la Giulietta è sempre stata una macchina che si adattava con facilità alle curve da alta velocità, che in Ungheria propriamente mancano, ma siamo fiduciosi del lavoro svolto per migliorarci in questo senso. È però una delle gare più belle da seguire per l’emozionante cornice di pubblico, oltre alle variabili condizioni meteo. Già lo scorso anno, in una fase comunque difficile per noi, ci eravamo avvicinati alla Top-10, speriamo di capire in fretta come la Giulietta Veloce si troverà in queste condizioni”, ha detto Michela Cerruti, Operations Manager di Romeo Ferraris che costruisce le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR.

