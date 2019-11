Tom Coronel ha voluto dare alcuni consigli ai piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO che correranno a Macao per la prima volta.

L'olandese da oltre 20 anni corre sul Circuito da Guia e sa benissimo quanto sia dura la sfida su questo tracciato cittadino.



“Bisogna crescere con calma e non essere troppo aggressivi - ha detto il pilota della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing - Tutti quelli che vengono qui per la prima volta hanno fame e voglia di fare bene già dalla prima sessione, ma si ritrovano sempre 4-5 secondi più lenti perché non conoscono la pista così bene. Provare ad azzardare qualcosa troppo presto può crearti dei problemi e a Macao non ne esci fuori. Per questo dico che devi avere la testa pronta per corrervi".



“Al Mandarin, per esempio, si sa che a gomme nuove lo puoi fare in pieno, specialmente in qualifica, ma non è sempre così. Se non hai confidenza, sei già un passo indietro rispetto agli altri. E un problema qui può influire per il resto del weekend. Devi sentire l'atmosfera ed entrare in sintonia con la pista, le sconnessioni, la tensione. E' tutto molto speciale, non è una gara normale, ma un passo avanti".



Dei 26 piloti del WTCR, i debuttanti sono Mikel Azcona, Luca Engstler, Johan Kristoffersson, Niels Langeveld, Benjamin Leuchter ed Attila Tassi.

The post I consigli di Coronel per i debuttanti di Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.