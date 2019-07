I debuttanti di Vila Real

Nove piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO non hanno mai corso a Vila Real, dove nel weekend si svolgerà la WTCR Race of Portugal.

Mikel Azcona, Kevin Ceccon, Augusto Farfus, Daniel Haglöf, Johan Kristoffersson, Niels Langeveld, Benjamin Leuchter, Andy Priaulx ed Attila Tassi sono i debuttanti in Portogallo.



"Ho sempre amato i circuiti cittadini e questo sembra molto veloce e impegnativo - ha detto Priaulx - Vediamo se la nostra Lynk & Co 03 andrà bene e se potremo dare una svolta positiva al tutto".

