I messaggi per i fan dai piloti WTCR

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno voluto registrare un messaggio per i propri tifosi in questo difficile momento di quarantena per la pandemia di coronavirus.

Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ha detto: "Dobbiamo lottare tutti assieme contro questo virus, seguite le indicazioni ufficiali, state a casa e al sicuro".



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) ha aggiunto: "Tutti noi piloti del WTCR condividiamo la vostra preoccupazione, è importante seguire ogni dettame".



Altri messaggi saranno disponibili online prossimamente.

