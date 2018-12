I numeri del WTCR 2018

Ecco i numeri della stagione 2018 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Gare: 30

Piloti: 30

Team: 12

Wildcard: 16

Marchi: 7

Nazionalità: 18



Vincitori: 15

Marchi vincenti: 7

Piloti a podio: 20

Team a podio: 12



Maggior numero di vittorie: 5 (Gabriele Tarquini)

Maggior numero di secondi posti: 5 (Aurélien Comte, nella foto)

Maggior numero di terzi posti: 6 (Yvan Muller)

Pole position: 6 (Thed Björk)

Giri veloci: 5 (Gabriele Tarquini)

Giri in testa: 73 (Gabriele Tarquini)

Punti: 306 (Gabriele Tarquini)

Conclusioni a punti: 10 (Jean-Karl Vernay)

Gare concluse: 26 (Mat'o Homola e Pepe Oriola)

Top10: 20 (Pepe Oriola)



Distacco fra primo e secondo: 3

Distacco fra primo e secondo - team: 3



Pista più lunga: Nürburgring Nordschleife, 25,378km

Pista più corta: Circuit Moulay El Hassan, 2,971km



Gara più lunga: Gara 1 in Portogallo, 2h36m58.962s

Gara più corta: Gara 2 allo Slovakia Ring, 19m54.840s



Gara più veloce (velocità media): Gara 3 in Germania, 169,1km/h

Gara più lenta: Gara 1 in Marocco, 123,7km/h



Margine di vittoria più ampio: Jean-Karl Vernay, China-Wuhan Gara 1, +4"913

Margine di vittoria più risicato: Yvan Muller, Germania Gara 1, +0"331



Pilota più giovane al via: Benjamin Lessennes (18 anni, 9 mesi, 9 giorni)

Pilota più anziano al via: Gabriele Tarquini (56 anni, 1 mese, 5 giorni)



415: i giorni per il rientro di Tiago Monteiro in Giappone



0"002: distacco fra Frédéric Vervisch (terzo) e Thed Björk (quarto), Gara 3 Slovakia Ring



2: miglior risultato di una wildcard, Dániel Nagy (Gara 2 in Ungheria)

150: i minuti dell'OSCARO Repair Time

170: i ritiri registrati nel 2018

366: i giri di gara percorsi 2018

1764,834: i km percorsi nel 2018

3664: i punti distribuiti

