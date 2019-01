I piloti Comtoyou brillano sul ghiaccio

Dopo aver lavorato per tutto il 2018 nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, la Comtoyou Racing si sta togliendo delle soddisfazione nel Trophée Andros, come accaduto nell'evento dell'Isola 2000 in Francia.

Olivier Panis, papà di Aurélien, ha vinto la Classe Elite Pro e preso un secondo posto conquistando il maggior numero di punti nel weekend, candidandosi al titolo, mentre Nathanaël Berthon ha chiuso terzo in Gara 2.



Aurélien Panis (in azione con la Saintéloc Racing), è ora secondo a - 5 dal leader Jean-Baptiste Duborg, mentre la Comtoyou è a 22 lunghezze dalla Saintéloc fra i team.



Aurélien Comte ha invece chiuso 12° in entrambi i round.



Il prossimo evento si terrà a Serre Chevalier il 19-20 gennaio.



Foto: Comtoyou Racing

