I piloti del WTCR festeggiano in Giappone

Frédéric Vervisch, protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ha vinto la 10h di Suzuka.

Assieme a Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor, il belga ha condotto al successo la sua Audi RS 8 LMS preparata dal Team WRT.



Vervisch e la WRT torneranno a Suzuka ad ottobre per la WTCR Race of Japan, ma prima affronteranno la WTCR Race of China d Ningbo il 13-15 settembre.



Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) si è invece distinto al volante della BMW M6 GT3 del Team Schnitzer.

