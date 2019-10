I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si sono messi in luce alla Spa 500, prima gara endurance solo per le TCR.

Tom Coronel ha vinto l'evento sulla CUPRA TCR assieme a Pepe Oriola, Rik Breukers ed Ivo Breukers.



"E' stata una bella gara - ha detto l'olandese - Il team ha fatto un grande lavoro e i piloti nessun errore con una macchina che è andata benissimo, a parte qualche strano rumore in frenata nel mio ultimo stint. Comunque tutto è finito alla grande".



Mikel Azcona, pilota della PWR Racing nel WTCR / OSCARO, è invece salito su un'altra Cupra con Antti Buri. “Peccato per i problemi avuti nella notte mentre eravamo secondi, abbiamo perso 9 giri per sostituire la pompa della benzina".



Douglas Khoo, che sarà wildcard alla WTCR Race of Malaysia, si è piazzato quarto.



Il Teamwork Huff Motorsport, squadra di Rob Huff, è settimo assoluto con l'Audi RS 3 LMS e sul podio Pro-Am: "E' stato un weekend fantastico per il team, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto".



In TCR Scandinavia, invece, Daniel Haglöf è tornato in azione con la sua Cupra della PWR Racing per aiutare Robert Dahlgren a vincere il titolo; lo svedese è quarto in Gara 1, con Dahlgren che al Mantorp Park si è laureato Campione grazie ad un terzo e quarto posto.



Foto: CUPRA Racing

The post I piloti del WTCR protagonisti alla Spa 500: Coronel vince, Azcona sul podio, bene il team di Huff appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.