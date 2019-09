Alcuni piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si sono mostrati in forma nel weekend.

La wildcard Antti Buri ha corso con la Cupra della TOPCAR Sport by Bas Koeten Racing la 24h di Barcellona vincendo in Classe TCR.



Benjamin Leuchter, pilota della SLR VW Motorsport, ha invece chiuso terzo con la propria Volkswagen Golf GTI TCR e ora si preparerà per la WTCR Race of China del 13-15 settembre.



In Thailandia, Luca Engstler, ragazzo del Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Team che ha debuttato nel WTCR in Slovacchia, si è confermato Campione del TCR Asia.

The post I piloti del WTCR protagonisti nel weekend appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.