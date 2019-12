I piloti di WTCR ed EWC protagonisti a Kuala Lumpur

I piloti di WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e FIM Endurance World Championship hanno girato per le strade di Kuala Lumpur martedì sera per promuovere il weekend delle Races of Malaysia.

Dopo la foto di gruppo davanti alla torre Petronas, il gruppo si è spostato al MaTic (Malaysia Tourism Centre) per poi girare con le rispettive auto e moto scortati dalla polizia creando parecchia curiosità ed entusiasmo tra chi faceva shopping, chi lavorava e chi passeggiava. La parata è terminata davanti al Sultan Abdul Samad Building in piazza Merdeka.



"Non sono molti quelli che possono dire di aver guidato per Kuala Lumpur con le loro macchine da corsa! - ha detto il portacolori del Leopard Racing Team Audi Sport, Jean-Karl Vernay - E' stato divertente girare attorno alla torre Petronas e ad altri bei monumenti, i fan erano entusiasti e verranno a vederci domenica".



Il pilota Honda-KCMG, Tiago Monteiro, ha aggiunto: "E' stata una bella esperienza, sia per la gente che per i posti visitati. Kuala Lumpur di notte è stupenda".



Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen): “Ho guidato le macchine da rally in città alcune volte, ma qui è diverso perché non abbiamo un circuito ed eravamo nel traffico! La polizia ci ha scortato e quando abbiamo acceso i motori il rumore era stupendo. Peccato non aver avuto molto tempo per fermarsi".

