I piloti Honda saranno ancora protagonisti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO per il 2019.

Al momento non si sa ancora chi guiderà la Honda Civic Type R TCR nella serie, ma sono in corso trattative per chiudere accordi.



"Honda seguirà le Civic Type R nel WTCR – FIA World Touring Car Cup e annuncerà i dettagli sui team appena avremo deciso quali saranno".



Nel 2018, Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri sono stati gli unici a vincere al volante della macchina giapponese griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con il francese che dopo la WTCR Race of Netherlands di Zandvoort era stato anche in vetta al campionato.



Timo Schneider e James Thompson hanno raggiunto il podio, Tom Coronel, Benjamin Lessennes e Ma Qing Hua sono andati invece a punti con quelle della Boutsen Ginion Racing, squadra che ha riabbracciato Tiago Monteiro nel suo rientro dall'infortunio del 2017.

The post I piloti Honda a caccia di altri successi nel 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.